США оставят в Афганистане и Ираке только по 2,5 тысячи военных

Фото: US Air Force

Власти Соединенных Штатов Америки к 15 января 2021 года планируют оставить в Афганистане и Ираке только по 2,5 тысячи своих военнослужащих. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер во время брифинга во вторник, 17 ноября.

Отмечается, что администрация Белого дома проинформировала своих зарубежных партнеров, а также Конгресс США о сокращении войск в Афганистане и Ираке, передает ТАСС.

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