СМИ: США поменяют военных атташе в своих посольствах в ряде стран

Фото: The U.S. Army

Американское военное руководство начало отзывать атташе посольств США в Африке, а также заменит их на военнослужащих меньшего ранга в ряде государств. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По информации издания, ссылающегося также на распоряжение главы Пентагона Марка Эспера, в Саудовской Аравии, Египте, Пакистане, Великобритании, ОАЭ, Кувейте, Ираке и Турции позиции военных атташе должны занимать не генералы или иные высокопоставленные офицеры, а полковники или капитаны первого ранга. Как утверждают информированные источники, наряду с этим военные атташе были отозваны из некоторых посольств Соединенных Штатов в странах Западной Африки, включая Гану и Экваториальную Гвинею.

По словам собеседников WSJ, эти меры принимаются для перераспределения ресурсов, чтобы лучше противостоять России и Китаю. Кроме того, существует необходимость соблюдать заданные конгрессом ограничения по числу генералов и адмиралов в американских вооруженных силах. К декабрю 2020 года Минобороны США должно сократить 110 человек в этих званиях.

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