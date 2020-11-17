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Психолог раскрыла причины подросткового инфантилизма
Фото: pixabay.com

Психолог раскрыла причины подросткового инфантилизма

Юлия Захарова

Общество

Современные дети нередко вырастают инфантильными из-за пробелов в воспитании. Об этом заявила клинический психолог Наталья Георгиева.

По ее словам, взрослые чрезмерно опекают детей, ограждая их от ситуаций, в которых те могли бы научиться ответственности и самостоятельности. Однако в результате они получают подростка, неспособного справляться с проблемами и мыслящего незрело.

Еще одной причиной такого поведения специалист считает увлечение молодежи компьютерными играми.

— Подросток может даже не осознавать, где реальность. Мы можем потерять человека как личность в нашей настоящей реальности, а приобрести личность в виртуальной реальности. Он берет буквально оружие, выходит и стреляет — так, как он это делает в игре, — отметила Георгиева.

Чтобы избежать трагедии, родителям необходимо постоянно находиться в контакте с ребенком и общаться с ним. При этом крайне важно знать, чем он интересуется, чем живет и с кем взаимодействует. Если ребенок замыкается в себе, это говорит о возникновении проблемы.

Психолог подчеркнула, что по мере взросления ребенка наладить с ним коммуникацию становится все сложнее. Чтобы установить доверительные отношения, можно задействовать разные формы общения: игра, вопросы и совместное чтение, сообщает Пятый канал.

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