Эксперты Роскачества обнаружили ненадежные приложения для чтения книг

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Некоторые приложения для чтения электронных книг могут быть сомнительными с точки зрения безопасности пользователей. Об этом сообщили в Роскачестве. Им удалось найти несколько подозрительных «читалок».

— С точки зрения запрашиваемых доступов подозрения у экспертов вызвали два малопопулярных приложения — EBooki Reader — Best EPUBPDF Reader и Aurora Reader — Read EPUB, PDF, TXT Books & Novels. Они запрашивали избыточные доступы, которые могут быть характерны для вредоносных программ, а именно — доступы к управлению звонками и телефонными номерами адресной книги, — говорится в сообщении Роскачества.

Уточняется, что для пользователей это грозит попаданием их номеров телефонов к мошенникам. Телефон может подвергаться неконтролируемым звонкам, в том числе и на платные номера.

В приложении PDF Reader для «Андроид» специалисты нашли возможность подхватить вирус. Еще один сервис — Ebook Reader — отказывается работать без соединения к интернету.

— Учитывая то, что подобные приложения являются бесплатными, это наводит на мысль, что таким образом разработчики получают данные о Сети и устройстве пользователя для последующей монетизации этих данных, — уточнили в Роскачестве.

Пользователям рекомендовали скачивать приложения только из официальных магазинов. Например, App Store, Huawei App Gallery и Google Play. Перед скачиванием стоит почитать отзывы, посмотреть количество скачиваний и убедиться, что разработчик считается крупным. Также пользователям порекомендовали пользоваться антивирусом для своего мобильного устройства.

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