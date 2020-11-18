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Видеоэкскурсию по заповеднику «Царицыно» опубликовали на платформе #Москвастобой
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Видеоэкскурсию по заповеднику «Царицыно» опубликовали на платформе #Москвастобой

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, музей-заповедник ЦарицыноКарта всех событий

На медиаплатформе #Москвастобой опубликовали новые виртуальные экскурсии — по пейзажному парку музея-заповедника «Царицыно» и по выставке «Семья — душа России».

Пользователи смогут больше узнать об истории создания парка, совершить онлайн-прогулку вдоль прудов и побывать на выставке.

Так, на экскурсии по историческому маршруту «Утренняя дорожка» директор музея-заповедника Елизавета Фокина расскажет про историю места, к созданию которого приложили руку великие архитекторы и императоры России, а также простые садовники.

На видеоэкскурсии по прогулочному маршруту по заповеднику «Береговая дорожка» можно увидеть множество крякв, зимующих на Царицынских прудах. Также маршрут пройдет через четыре горбатых мостика, мимо межевого столба и шесть пристаней, на одной из которых установлены два сфинкса.

Помимо этого, москвичи смогут в режиме онлайн посетить выставку «Семья — душа России», на которой представят работы художников на тему Великой Отечественной войны. Экспозиция разделена на две части. Одна из них расскажет о военном времени, другая — о мирном, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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