В Крыму заявили, что Киев провоцирует Россию арестовывать украинское имущество

Море / Фото: Анна Быкова

Аресты российских самолетов за полеты в Крым провоцируют Россию ответить Украине тем же, считает постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Ранее прокуратура так называемой Автономной республики Крым и города Севастополя, которая входит в структуру офиса украинского генерального прокурора, объявила об аресте 44 лайнеров российских авиалиний за полеты в Крым. Постановление принято в рамках уголовного дела по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на территорию полуострова и выезда из нее.

В свою очередь Мурадов заявил, что данный «виртуальный» арест ряда российских самолетов не только покушается на бизнес РФ, но и может привести к зеркальному ответу со стороны Москвы. По мнению постпреда, Киев «бездумно провоцирует арест многочисленных имущественных объектов украинских чиновников и крупного бизнеса в России», в том числе и в Крыму.

Дипломат выразил уверенность, что если так будет продолжаться дальше, украинские олигархи «отблагодарят киевских креативщиков» как следует. Об этом пишет РИА Новости.

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