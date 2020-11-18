Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ВДНХ подготовила для москвичей новогодние онлайн мастер-классы
Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

ВДНХ подготовила для москвичей новогодние онлайн мастер-классы

Виктория Родимкина

Город

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) подготовила для москвичей виртуальные уроки, на которых расскажут, как улучшить свои кулинарные навыки, научиться делать праздничные украшения для дома, подарки и сувениры для близких.

Мастер-классы в режиме онлайн для москвичей, которые хотят заранее подготовиться к Новому году, проведут мастера «Парка ремесел» и образовательных площадок выставки.

На официальном сайте выставки и в соцсетях опубликовали видеоурок по каллиграфии и леттерингу, который научит всех желающих красиво подписывать новогодние открытки.

На онлайн-уроке мастерской елочных игрушек научат расписывать в разных техниках украшения для новогодней елки. Пользователям расскажут, как работать с витражными красками, а также как отреставрировать старые советские елочные игрушки в домашних условиях.

Кроме того, ВДНХ подготовила мастер-классы по созданию комиксов, подарков и сувениров. Любителей кулинарии научат готовить разные сорта сыра. Пользователям доступны более 90 тематических уроков, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Видеоэкскурсию по заповеднику «Царицыно» опубликовали на платформе #Москвастобой

мастер-классВДНХонлайн-мероприятия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Роман Виктюк — повелитель пространства

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Платить бюджетникам начнут по-новому

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Поражение в войне стране на пользу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Меладзе: объявим «Голубому огоньку» бойкот

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Все мнения
О проекте