ВДНХ подготовила для москвичей новогодние онлайн мастер-классы

Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) подготовила для москвичей виртуальные уроки, на которых расскажут, как улучшить свои кулинарные навыки, научиться делать праздничные украшения для дома, подарки и сувениры для близких.

Мастер-классы в режиме онлайн для москвичей, которые хотят заранее подготовиться к Новому году, проведут мастера «Парка ремесел» и образовательных площадок выставки.

На официальном сайте выставки и в соцсетях опубликовали видеоурок по каллиграфии и леттерингу, который научит всех желающих красиво подписывать новогодние открытки.

На онлайн-уроке мастерской елочных игрушек научат расписывать в разных техниках украшения для новогодней елки. Пользователям расскажут, как работать с витражными красками, а также как отреставрировать старые советские елочные игрушки в домашних условиях.

Кроме того, ВДНХ подготовила мастер-классы по созданию комиксов, подарков и сувениров. Любителей кулинарии научат готовить разные сорта сыра. Пользователям доступны более 90 тематических уроков, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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