«Патологическая красота»: Екатерина Шпица опубликовала фото в загадочном образе

Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Актриса Екатерина Шпица поделилась с подписчиками новым снимком. Она сфотографировалась в черном наряде с декоративным аксессуаром из черных перьев, которые почти закрыли ее лицо.

— Миг на пороге сна — миг предельной честности и ясности, точка сборки и точка отсчета грядущего дня. Прозрений, — написала актриса в Instagram-аккаунте

Подписчики оценили высказывание Шпицы, но больше всего их поразил опубликованный кадр.

— Паталогическая честность — паталогическая красота! — прокомментировал пост Шпицы один из фанатов.

Аккаунт актрисы заполонили комплиментами и высказываниями о ее образе.

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