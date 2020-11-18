«Патологическая красота»: Екатерина Шпица опубликовала фото в загадочном образе
Актриса Екатерина Шпица поделилась с подписчиками новым снимком. Она сфотографировалась в черном наряде с декоративным аксессуаром из черных перьев, которые почти закрыли ее лицо.
— Миг на пороге сна — миг предельной честности и ясности, точка сборки и точка отсчета грядущего дня. Прозрений, — написала актриса в Instagram-аккаунте
Подписчики оценили высказывание Шпицы, но больше всего их поразил опубликованный кадр.
— Паталогическая честность — паталогическая красота! — прокомментировал пост Шпицы один из фанатов.
Аккаунт актрисы заполонили комплиментами и высказываниями о ее образе.
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