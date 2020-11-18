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«Четыре выстрела дробью»: россиянин убил родственника, перепутав его с медведем
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

«Четыре выстрела дробью»: россиянин убил родственника, перепутав его с медведем

Ростислав Зубков

Происшествия

В Чукотке мужчина по ошибке застрелил своего знакомого, приняв его за медведя. О трагическом случае рассказали в региональной прокуратуре.

По ее данным, инцидент произошел еще в августе 2020 года. Ночью житель села Снежное и двое его приятелей, один из которых был родственником, отправились рыбачить недалеко от села Усть-Белая.

— Собирая дрова для разведения костра, подсудимый услышал в кустах шум, приняв это за медведя, он произвел в указанном направлении четыре выстрела дробью из находившегося при нем охотничьего ружья. После этого он увидел лежащего на земле родственника с огнестрельными ранениями, — заявили в прокуратуре, добавив, что пострадавший умер на месте.

Подсудимый полностью раскаялся, признал вину и активно помогал следствию выяснить все обстоятельства происшествия. Суд признал его виновным в убийстве по неосторожности и при этом учел ряд факторов, которые позвоили смягчить приговор. В итоге ему назначили полтора года исправительных работ с удержанием пятой части зарплаты в доход государства. Кроме того, с мужчины взыскали 52 тысячи рублей на оплату труда адвоката.

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