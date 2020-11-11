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Подозреваемый в расстреле сослуживцев под Воронежем срочник арестован на два месяца
Фото: YouTube.com / Novosti Politika

Подозреваемый в расстреле сослуживцев под Воронежем срочник арестован на два месяца

Евгения Звощик

Закон

Солдата-срочника Антона Макарова, подозреваемого в убийстве трех человек на военном аэродроме Воронежа, заключили под стражу. Соответствующее решение принял Воронежский гарнизонный военный суд в среду, 11 ноября.

Макарова арестовали на два месяца — до 8 января 2021 года включительно, передает РИА Новости.

Стрельба на аэродроме в Воронежской области

Примерно в 05:00 в понедельник, 9 ноября, солдат-срочник одной из воинских частей Воронежской области напал на должностных лиц, которые пришли с проверкой. Злоумышленник присвоил себе оружие офицера и сбежал, при этом убив трех военных, подтвердили в пресс-службе ЗВО. В СК уточнили, что одного человека подозреваемый убил топором, двух остальных он застрелил, отобрав оружие у другого солдата.

По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт солдата с вышестоящим по званию.

СМИ писали, что происшествие имело место на воронежском военном аэродроме Балтимор. В Минобороны эти сведения не подтвердили и не опровергли. Позже СК назвал имя срочника. Его зовут Антон Макаров. Для поимки подозреваемого был объявлен план «Перехват». Спустя время правоохранители задержали солдата-срочника.

В отношении Макарова возбудили уголовное дело об убийстве трех человек и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Санкция данных статей предусматривает до пожизненного лишения свободы.

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