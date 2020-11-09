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Одноклассники подозреваемого в убийстве сослуживцев Макарова рассказали о его странностях в школе
Фото: youtube.com / Novosti Politika

Одноклассники подозреваемого в убийстве сослуживцев Макарова рассказали о его странностях в школе

Олег Сыров

Происшествия

Солдат-срочник Антон Макаров, которого подозревают в убийстве трех сослуживцев в Воронеже, еще в школе был агрессивным. Об этом рассказали его одноклассники, опрошенные корреспондентом «Вечерней Москвы».

С первого взгляда, он производил впечатление человека спокойного, поделилась учившаяся с Макаровым в школе Ангелина Бочарова.

— Вообще, он был всегда тихий и сдержанный, но если что-то говорили в его сторону не так, то он резко выказывал агрессию, — рассказала она корреспонденту «ВМ».

Другой одноклассник — Михаил Найденов — объяснил, что взрывной характер Макарова проявлялся только по каким-либо причинам. При всей неуравновешенности подозреваемый зачинщиком ссор бывал редко.

— Мы учились с ним несколько лет в школе. Особо не дружили. Сам по себе он был парень тихий, неконфликтный, но отстаивал свою точку зрения. Никого не обижал первым, если не доведут, — отметил мужчина.

Мнение о том, что Макаров с юных лет был вспыльчивым, поддержали и его учителя.

Стрельба на аэродроме в Воронежской области

Примерно в 05:00 в понедельник, 9 ноября, солдат-срочник одной из воинских частей Воронежской области напал на должностных лиц, которые пришли с проверкой. Злоумышленник присвоил себе оружие офицера и сбежал, при этом убив трех военных, подтвердили в пресс-службе ЗВО. В СК уточнили, что одного человека подозреваемый убил топором, двух остальных он застрелил, отобрав оружие у другого солдата.

По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт солдата с вышестоящим по званию.

СМИ писали, что происшествие имело место на воронежском военном аэродроме Балтимор. В Минобороны эти сведения не подтвердили и не опровергли. Позже СК назвал имя срочника. Его зовут Антон Макаров. Для поимки подозреваемого был объявлен план «Перехват».

Спустя время правоохранители задержали солдата-срочника.

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