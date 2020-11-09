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Учителя рассказали о срочнике Макарове, подозреваемом в убийстве в Воронеже
Фото: Telegram-канал Mash

Учителя рассказали о срочнике Макарове, подозреваемом в убийстве в Воронеже

Вероника Кузьминова

Происшествия

Солдат-срочник Антон Макаров, подозреваемый в расстреле трех сослуживцев в Воронеже, в школьные годы отличался вспыльчивостью. Об этом говорится в характеристике, которую Макарову дали педагоги.

Подозреваемый в убийстве сослуживцев учился в гимназия в городе Ливны Орловской области. По информации учителей, школьную программу Макаров освоил без троек. Имел математические наклонности. В свободное от учебы время занимался спортом — легкой атлетикой и велоспортом.

— Антона отличали такие качества, как принципиальность, честность, уважительное отношение к старшим, готовность прийти на помощь учителям, — цитирует текст характеристики РИА Новости.

Макаров жил в неполной семье. Его мать после развода с мужем уехала в другой регион на заработки. Ребенка воспитывали бабушка и дедушка. По мнению учителей, они интересовались делами внука и часто посещали школу.

— В коллективе сверстников он не отличался лидерскими качествами, в старших классах был склонен к уединению, замкнутости, конфликтности. При возникающих конфликтах проявлял вспыльчивость, раздражительность, редко шел на уступки, всегда отстаивал собственное мнение, — говорится в характеристике.

Учителя уточнили, что Макаров не имел вредных привычек и не стоял на профучете в школе.

Стрельба на аэродроме в Воронежской области

Примерно в 05:00 в понедельник, 9 ноября, солдат-срочник одной из воинских частей Воронежской области напал на должностных лиц, которые пришли с проверкой. Злоумышленник присвоил себе оружие офицера и сбежал, при этом убив трех военных, подтвердили в пресс-службе ЗВО. В СК уточнили, что одного человека подозреваемый убил топором, двух остальных он застрелил, отобрав оружие у другого солдата.

По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт солдата с вышестоящим по званию.

СМИ писали, что происшествие имело место на воронежском военном аэродроме Балтимор. В Минобороны эти сведения не подтвердили и не опровергли. Позже СК назвал имя срочника. Его зовут Антон Макаров. Для поимки подозреваемого был объявлен план «Перехват».

Спустя время правоохранители задержали солдата-срочника.

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