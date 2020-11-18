Космонавты проведут вебинары для столичных школьников

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» совместно с Московским центром «Патриот.Спорт» проведет цикл трансляций «Встречи с космосом». Школьникам от 8 до 18 лет расскажут о развитии космической отрасли.

Летчик-космонавт Роман Романенко и заслуженный испытатель ракетно-космической техники Юрий Лукьянов станут гостями первой встречи, которая состоится 20 ноября.

Директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев отметил, что в следующем году исполнится 60 лет со дня первого в истории человечества космического полета.

— Цикл вебинаров «Встречи с космосом» — это уникальная возможность из первых уст узнать о подготовке космонавтов в советское время и в наши дни, о стартовой площадке номер один, о том, как строился наземный комплекс системы «Энергия — Буран», о ремонте станции «Салют-7» и многом другом, — рассказал Марат Кучушев.

Всего для школьников проведут 30 встреч. Трансляции будут проводить до июня 2021 года на YouTube-канале центра «Патриот.Спорт», а также на его страницах в соцсетях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: ВДНХ подготовила для москвичей новогодние мастер-классы