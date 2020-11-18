«Есть такой вариант»: Федор Емельяненко допустил завершение карьеры бойца
Российский боец Федор Емельяненко может закончить свою карьеру. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
— Есть такой вариант, — признался спортсмен.
По его словам, к такому исходу может привести пандемия коронавируса, из-за которой бои стало невозможно проводить.
До этого Емельяненко планировал провести свой следующий бой летом 2021 года в Москве.
Всего в активе бойца — 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.
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