Более 700 обращений на докупку жилья по реновации поступило от москвичей

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В Москве за время реализации программы реновации от горожан поступило более 700 обращений на докупку жилья. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в среду, 18 ноября.

Он уточнил, что всего поступило 730 обращений, 614 договоров уже было заключено.

— С момента старта переселения по программе реновации москвичи имеют право на приобретение дополнительных площадей с 10-процентной скидкой. Этой возможностью они могут воспользоваться в момент переезда и в течение двух лет со дня регистрации права собственности на равнозначную квартиру, — сказал Сергей Левкин.

Он напомнил, что правом докупки жилья можно будет воспользоваться всего один раз, при этом площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров.

Оплатить дополнительные площади можно будет как за счет собственных, так и с привлечением заемных средств или с помощью материнского капитала.

Глава департамента добавил, что участники программы реновации смогут бесплатно получить все услуги и консультации.

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