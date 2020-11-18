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Три человека пострадали при взрыве на заводе в Амурской области
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Три человека пострадали при взрыве на заводе в Амурской области

Ростислав Зубков

Происшествия

Взрыв прогремел на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Амурской области, пострадали три человека. Об этом представитель предприятия Валерий Силкин сообщил Интерфаксу в среду утром, 18 ноября.

— Во время покрасочных работ в цехе пострадали двое мужчин и женщина, — заявил он, уточнив, что женщина пострадала сильнее остальных, поскольку не была в спецодежде.

Всех пострадавших госпитализировали, уточнил собеседник агентства. По его словам, причину ЧП установят позднее, однако известно, что во время работ на строящемся судне была нарушена техника безопасности со стороны маляров и мастеров.

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