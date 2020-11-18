Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

ул. Верхние Поля, д. 71 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы три человека пострадали в результате аварии с участием машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в среду, 18 ноября.

Авария произошла 17 ноября на улице Верхние Поля в районе дома № 71.

— Гражданин 1964 года рождения, управляя машиной скорой помощи марки Ford с включенными световыми и звуковыми сигналами, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с машиной «Хендай Солярис», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Хендай» — он получил растяжение шейного отдела позвоночника. Пострадавший отказался от госпитализации. Также пострадали фельдшеры скорой помощи 1980 и 1993 годов рождения. Их отпустили после оказания медицинской помощи, добавили в ведомстве.

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