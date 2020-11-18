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«Такое терзание внутреннее»: Сати Казанова объяснила, почему ушла из «Фабрики»
Фото: instagram.com/satikazanova

«Такое терзание внутреннее»: Сати Казанова объяснила, почему ушла из «Фабрики»

Вероника Кузьминова

Звезды

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова объяснила, зачем ушла из коллектива 10 лет назад. По ее словам, она не хотела всю жизнь быть «развлекалочкой под водочку с селедочкой».

Казанова признала, что опыт в «Фабрике» был для нее успешным. Несмотря на это, она сознательно решила закончить с проектом. Причиной стал внутренний кризис.

— Казалось бы, девчонка успешная, куча поклонников... А у меня такие вопросы: «а зачем я живу?», «кто я?», «какой смысл моей жизни?» Эти вопросы сами пришли, стали меня мучать. Такое терзание внутреннее: «Неужели я буду в этих юбчонках петь про девочек фабричных, и это будет мой предел?» — рассказала Казанова в интервью на YouTube-канале.

По ее словам, она не хотела быть «песенкой под водочку». Но коллеги из продюсерского центра уверяли ее, что она совершает ошибку, уходя из «Фабрики». Однако Казанова не стала слушать товарищей по цеху и все-таки решила уйти из музыкального проекта.

Исполнительница призналась, что следующие два года для нее прошли в депрессии. Она не знала, чем будет заниматься. Позже, в 2012 году, Казанова встретила своего духовного наставника. В 2017 году экс-солистка «Фабрики» вышла замуж за итальянского фотографа.

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