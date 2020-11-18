Пьяный мужчина зарезал бывшую жену в детском саду в Уфе

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Житель Уфы в нетрезвом состоянии пришел в детский сад и зарезал бывшую жену, которая работала там воспитательницей. О жестоком убийстве рассказали в следственном управлении СК по Башкирии.

Инцидент произошел во вторник, 17 ноября, в детсаду села Старые Киешки Кармаскалинского района региона. По данным следователей, мужчина набросился на экс-супругу с холодным оружием на почве ревности. Он ударил ее ножом несколько раз, после чего попытался сбежать, однако учитель физкультуры местной школы сумел задержать подозреваемого.

— Учащиеся школы и воспитанники детского сада на момент совершения преступления находились в других помещениях учреждений, — указано в релизе управления Следкома.

Пострадавшая умерла в карте скорой помощи, уточнили в ведомстве.

Следствие предъявило задержанному обвинение в убийстве. Решается вопрос об аресте мужчины.

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