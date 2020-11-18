Частный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В столичном аэропорту Шереметьево частный самолет совершил экстренную посадку из-за технической неисправности. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил начальник пресс-службы АО «Международный аэропорт Шереметьево» Роман Генис в среду, 18 ноября.

Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал.

— В аэропорту Шереметьево в 09:42 экстренно сел частный рейс сообщением Москва — Калининград, — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, причиной вынужденной посадки стала неисправность закрылок. Кроме того, стало известно, что воздушное судно произвело посадку в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что самолет, направлявшийся из Махачкалы в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани.

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