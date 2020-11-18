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На экс-ведущего программы «Максимум» подали в суд
Фото: youtube.com / Глеб Пьяных ДОМ ЗА ГОД

На экс-ведущего программы «Максимум» подали в суд

Вероника Кузьминова

Звезды

Бывший ведущий программы «Максимум» Глеб Пьяных оказался ответчиком в судебном разбирательстве из-за 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Тушинского суда Москвы.

Истец требует деньги из-за задолженности по оплате эксплуатационных услуг и электроэнергии. По данным издания «СтарХит», истцом в этом деле стал бизнесмен, который владеет земельным участком. На нем Пьяных построил коттеджный поселок. По словам экс-ведущего НТВ, теперь арендодатель занимается самоуправством.

— Несколько лет назад с каждым из нас, жителей, этот человек заключил договор — за охрану, вывоз мусора, электричество и прочие блага он потребовал по 7800 рублей в месяц. В 2017 году повысил сумму до 12 тысяч, в 2018-м — до почти 18 без какого-либо объяснения причин, не вступая в переговоры. Мы начали писать ему письма, просили предоставить смету, откуда такие безумные деньги. В суде я как раз и прошу только одного: чтобы Ломов предоставил документально зафиксированные подтверждения расходов, — заявил Пьяных.

По мнению экс-ведущего, выплаты жителей коттеджа арендодателю «не урегулированы на уровне федерального закона», поэтому Пьяных собирается бороться с такими поборами.

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