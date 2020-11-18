Школьники столицы примут участие в фестивале «1+1»

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Школьники столицы могут подать заявки на участие в VI Открытом московском фестивале «1+1»: равные условия — равные возможности». В этом году он посвящен теме путешествий по России, рассказали «Вечерней Москве» в Департаменте образования и науки Москвы.

Участниками фестиваля являются инклюзивные коллективы, в состав которых входят дети и молодежь с разными образовательными потребностями, обусловленными возможностями их здоровья, в возрасте от 5 до 20 лет.

Фестиваль проводится по двум направлениям: художественно-творческое и интеллектуально-познавательное. В рамках первого этапа художественного направления ребята будут готовить афиши концертной программы, снимать видеотрейлер к ней, а также готовить саму программу.

Что касается интеллектуально-познавательного направления, то детям предстоит разработать культурно-познавательный маршрут, придумать интеллектуальную викторину и снять видеоролик. В этом году стать участниками могут команды не только московских школ, но и образовательных организаций субъектов Российской Федерации.

Отправить заявку на участие можно до 1 декабря 2020 года. Первый этап пройдет в формате онлайн.

— Очень важно, чтобы жизнь ребенка была наполнена общением, большим количеством позитивных эмоций. Такую возможность фестиваль предоставляет всем детям: ничто так не способствует сплочению, толерантности и развитию инклюзивной культуры, как совместное творчество, — отмечает координатор фестиваля Марина Попова.

Открытый московский фестиваль «1+1»: равные условия — равные возможности» включен в перечень мероприятий, рекомендованных Департаментом образования и науки города Москвы. Оператором фестиваля является Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы, а соорганизатором интеллектуально-познавательного направления фестиваля — Экспертно-консультативный совет родительской общественности.

Ознакомиться с более подробной информацией можно на официальном сайте фестиваля.

Читайте также: Космонавты проведут вебинары для столичных школьников