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Мужчина открыл стрельбу из револьвера по прохожим в Измайловском парке
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Мужчина открыл стрельбу из револьвера по прохожим в Измайловском парке

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, природно-исторический парк ИзмайловоКарта всех событий

Столичные полицейские задержали 31-летнего мужчину, который, по предварительной информации, устроил стрельбу по прохожим в Измайловском парке. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в среду, 18 ноября.

В полицию поступило сообщение о стрельбе в Измайловском парке. Позднее правоохранители в квартире дома на 2-й Прядильной улице задержали приезжего мужчину. Во время обыска в квартире обнаружен револьвер, а также пять патронов.

Полиции удалось установить, что злоумышленник вступил в перепалку с двумя прохожими на территории Измайловского парка. После этого он достал револьвер и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов. Во время инцидента никто не пострадал.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемого заключили под стражу, добавили в ведомстве.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

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