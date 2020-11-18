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«Нужно дать дорогу молодым»: глава Мордовии подал в отставку
er.ru / Фотография с сайта партии «Единая Россия»

«Нужно дать дорогу молодым»: глава Мордовии подал в отставку

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Губернатор Мордовии Владимир Волков попросил президента России Владимира Путина отправить его в отставку. Об этом говорится в заявлении главы региона, размещенном на сайте правительства субъекта в среду, 18 ноября.

Волков отметил, что с 2012 года, когда он заступил на пост губернатора, властям удалось многое сделать для развития строительства, промышленности, аграрной отрасли и социальной сферы жизни. Он поблагодарил граждан за оказанное ему доверие.

— Время идет. Нужно давать дорогу молодым, — добавил Волков, объясняя причину своего ухода.

Он еще раз поблагодарил за содействие, а также отметил, что вкладывался в свою работу «всей душой».

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республика МордовияотставкаВладимир Путин
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