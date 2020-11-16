Премьер-министр Армении заявил, что не собирается уходить в отставку

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Председатель правительства Армении Никол Пашинян не собирается уходить в отставку после провальных решений по Нагорному Карабаху. Об этом премьер-министр сказал в понедельник, 16 ноября, на онлайн-брифинге.

Он подчеркнул, что вопрос его ухода не стоит в повестке.

— В моей повестке есть только вопрос обеспечения стабильности и безопасности страны, других вопросов нет, — цитирует ТАСС армянского премьера.

Ранее Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию в Карабахе, а также назвал причину поражения Еревана в боях за спорный регион.

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