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Премьер-министр Армении заявил, что не собирается уходить в отставку
Фото: gov.am

Премьер-министр Армении заявил, что не собирается уходить в отставку

Ростислав Зубков

В мире

Председатель правительства Армении Никол Пашинян не собирается уходить в отставку после провальных решений по Нагорному Карабаху. Об этом премьер-министр сказал в понедельник, 16 ноября, на онлайн-брифинге.

Он подчеркнул, что вопрос его ухода не стоит в повестке.

— В моей повестке есть только вопрос обеспечения стабильности и безопасности страны, других вопросов нет, — цитирует ТАСС армянского премьера.

Ранее Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию в Карабахе, а также назвал причину поражения Еревана в боях за спорный регион.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Несколько сотен армянских солдат и офицеров пропали без вести в Карабахе

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