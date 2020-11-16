Пашинян назвал причину поражения Армении в боях за Карабах

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Армянские военные потерпели неудачу в Нагорном Карабахе из-за того, что бои велись не только с армией Азербайджана, но также с турецкими солдатами и боевиками из стран Ближнего Востока. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на онлайн пресс-конференции.

По словам главы правительства, июльские конфронтации войск Армении и Азербайджана показали, что армянская армия «готова к войне». Однако на сторону неприятеля встали другие вооруженные формирования.

— Основной причиной нашей неудачи была война с Азербайджаном, Турцией и террористами, — цитирует ТАСС Пашиняна.

В Ереване не раз утверждали, что Анкара помогает Баку в боях за Карабах. По данным армянской стороны, Турция взяла на себя командование воздушными боями, а также якобы перебрасывала боевиков с Ближнего Востока в зону военных действий.

Ранее премьер Армении сообщил, что несколько сотен солдат и офицеров ВС республики пропали без вести в Карабахе.

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