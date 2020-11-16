Несколько сотен армянских солдат и офицеров пропали без вести в Карабахе

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Несколько сотен армянских солдат и офицеров бесследно исчезли в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в понедельник, 16 ноября, в ходе онлайн брифинга.

— С начала войны у нас есть несколько сотен пропавших без вести солдат, — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что после обнаружения пропавших, возможно, будет объявлен траур.

Также глава армянского кабмина взял на себя ответственность за события в Карабахе.

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