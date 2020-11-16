Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Несколько сотен армянских солдат и офицеров пропали без вести в Карабахе
Фото: twitter.com/ArtsakhOmbuds

Несколько сотен армянских солдат и офицеров пропали без вести в Карабахе

Ростислав Зубков

В мире

Несколько сотен армянских солдат и офицеров бесследно исчезли в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в понедельник, 16 ноября, в ходе онлайн брифинга.

— С начала войны у нас есть несколько сотен пропавших без вести солдат, — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что после обнаружения пропавших, возможно, будет объявлен траур.

Также глава армянского кабмина взял на себя ответственность за события в Карабахе.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Обвиняемого в подготовке убийства премьер-министра Армении освободили из-под ареста

без вести пропавшийАрменияНагорный Карабах
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Все мнения
О проекте