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Пашинян назвал себя ответственным за ситуацию в Карабахе
Фото: primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Пашинян назвал себя ответственным за ситуацию в Карабахе

Ростислав Зубков

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что развитие событий в Нагорном Карабахе, в первую очередь зависело от его политики. Об этом он сказал в понедельник, 16 ноября, на онлайн пресс-конференции.

— Я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я, — признал глава армянского правительства.

Он также заявил о бесследном исчезновении нескольких сотен армянских военнослужащих, включая офицеров, с начала боевых действий в спорном регионе. Пашинян не исключил объявление траура после того, как люди будут найдены, передает ТАСС.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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