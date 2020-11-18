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Дом по реновации с помещениями для детских кружков появится в Зюзине в 2022 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дом по реновации с помещениями для детских кружков появится в Зюзине в 2022 году

Вероника Кузьминова

Город
Черноморский бульвар, д. 22, корп. 2Карта всех событий

Дом по программе реновации жилья сдадут в эксплуатацию в столичном районе Зюзино в 2022 году. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 18 ноября.

По его словам, на месте строительства уже завершили устройство котлована, начался монтаж монолитных конструкций под землей. В доме обустроят 129 квартир, больше всего будет однокомнатных — 57.

— Фасады облицуют клинкерной плиткой и керамическим облицовочным кирпичом, на них установят короба для кондиционеров, а лоджии застеклят. Готовая улучшенная отделка в квартирах будет соответствовать стандартам реновации, — приводятся слова Загрутдинова на сайте Стройкомплекса.

Первый этаж дома предполагается сделать нежилым. Там разместят магазины, спортклуб и создадут помещения для детских занятий. Также в здании наладят работу трех лифтов, системы охраны и видеонаблюдения.

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