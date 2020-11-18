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Названа диета, способствующая снижению влияния стресса на организм
Фото: pixabay.com

Названа диета, способствующая снижению влияния стресса на организм

Захар Чайченко

Здоровье

Американские ученые из Университета Уэйк-Форест обнаружили новую диету, которая сокращает влияние стресса на организм.

В процессе исследования диетологи разделили 38 животных на две группы. Первой группе зверей они давали жирную пищу, в которую входило красное мясо и разные сладости. Вторая группа животных лакомилась фруктами, овощами, рыбой, морепродуктами и зеленью. По результатам исследовательской работы ученые сделали вывод, что животные из второй группы приобрели устойчивость к стрессу, передает ФАН.

Кроме того, специалисты выявили, что средиземноморская диета благотворно влияет на человеческий организм. При этом организм человека, придерживающегося диеты с высоким содержанием жиров, постоянно находится в панике.

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