Психолог рассказал, какие запахи помогают избавиться от стресса на работе

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Запах кофейных зерен помогает взбодриться в начале дня, а мандарины поддерживают энергию на нужном уровне. Об этом заявила старший преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Нина Чупракова.

По ее словам, активизировать мыслительную деятельность в начале дня помогут кофейные зерна. Поэтому их рекомендуется держать рядом с рабочим пространством, как и вазу с цитрусовыми.

— В центре вашего пространства - на кухне или в комнате — обязательно поставьте вазу с апельсинами или мандаринами. Они, как маленькие солнышки, будут создавать вам настроение и давать энергию и силу в течение дня, — цитирует Чупракову агентство городских новостей «Москва».

Запах апельсинов и других цитрусовых, по словам эксперта, избавляют организм от бессонницы. Еще один залог хорошего сна — пряные травы.

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