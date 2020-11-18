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Названа самая популярная песня всех времен 
Фото: pixabay.com

Названа самая популярная песня всех времен 

Вероника Кузьминова

Общество

Сервис по поиску музыки Shazam составил рейтинг песен, которые пользователи чаще всего пытались искать за все время существования приложения. На первой строчке оказалась мелодия австралийской певицы.

Песня «Dance Monkey» певицы Tones and I стала первой в рейтинге. На второй строчке — «Prayer in C» Робина Шульца и группы Lilly Wood & the Prick. Третье место занял британский исполнитель Passenger со своим хитом «Let her go».

В десятку рейтинга вошли треки авторства Avicii, Major Lazer, Ed Sheeran, Sia, Gotye, Kungs и Hozier. На последней, сотой, строчке обосновался ди-джей Regard с треком «Ride It», свидетельствуют данные рейтинга.

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