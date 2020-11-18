Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сенаторы разрешили задержать аудитора Счетной палаты Михаила Меня
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Сенаторы разрешили задержать аудитора Счетной палаты Михаила Меня

Ростислав Зубков

Закон

Члены Совета Федерации единогласно одобрили задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня, обвиняемого в многомиллионных хищениях. Соответствующее согласие сенаторы дали на заседании в среду, 18 ноября.

В Совфед с запросом обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, Следственный комитет России расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Это произошло в 2011 году. Как утверждают следователи, им удалось получить достаточно доказательств вины Меня, который в то время был главой данного региона.

— Мы даем согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня, — приводит РИА Новости заявление спикера СФ Валентины Матвиенко.

Она добавила, что в отношении Меня предложена мера пресечения в виде «запрета определенных действий».

Читайте также: СК опроверг слухи о задержании жены арестованного мэра Томска

задержаниеСчетная палата РФСовет Федерации
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Роман Виктюк — повелитель пространства

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Платить бюджетникам начнут по-новому

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Поражение в войне стране на пользу

Все мнения
О проекте