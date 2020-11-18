Сенаторы разрешили задержать аудитора Счетной палаты Михаила Меня

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Члены Совета Федерации единогласно одобрили задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня, обвиняемого в многомиллионных хищениях. Соответствующее согласие сенаторы дали на заседании в среду, 18 ноября.

В Совфед с запросом обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, Следственный комитет России расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Это произошло в 2011 году. Как утверждают следователи, им удалось получить достаточно доказательств вины Меня, который в то время был главой данного региона.

— Мы даем согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня, — приводит РИА Новости заявление спикера СФ Валентины Матвиенко.

Она добавила, что в отношении Меня предложена мера пресечения в виде «запрета определенных действий».

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