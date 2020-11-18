СК опроверг слухи о задержании жены арестованного мэра Томска

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Следователи опровергли слухи о задержании Галины Кляйн — жены мэра Томска Ивана Кляйна, которого арестовали по делу о превышении полномочий.

— Мы опровергаем эту информацию. Никто жену Кляйна не задерживал, — заявила представитель регионального следственного управления СК РФ Елена Лебедева в разговоре с РИА Новости.

При этом информированный источник агентства подтверждает, что в день задержания томского градоначальника его супруга выбросила из окна квартиры подушку, которую подобрал ее водитель. В ней, как пишут СМИ, находились данные о счетах на крупную сумму. Самого водителя всего лишь допросили, но не задерживали, тогда как информация о счетах проверяется.

Напомним, о задержании главы Томска стало известно утром 13 ноября. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в 2016 году Кляйн помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу «Томское пиво», которым владеет семейство мэра. По этому факту в отношении градоначальника заведено уголовное дело.

Виновным себя мэр не считает. 14 ноября томский суд арестовал главу города на два месяца. Защита обжаловала решение суда.

Читайте также: Суд отстранил Ивана Кляйна от должности мэра Томска