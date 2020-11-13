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Уголовное дело о превышении полномочий заведено в отношении мэра Томска
Фото: СК РФ

Уголовное дело о превышении полномочий заведено в отношении мэра Томска

Ростислав Зубков

Закон

Против мэра Томска Ивана Кляйна заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом Следственный комитет России сообщил в пятницу, 13 ноября.

Ранее СК подтвердил информацию о задержании градоначальника. К нему пришли силовики в момент, когда он проводил рабочее совещание в кабинете. В связи с произошедшим обязанности мэра временно взял на себя его первый заместитель Михаил Ратнер.

В Следкоме уточнили, что Кляйну вменяют превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления (статья 286 УК РФ). В настоящее время главу Томска допрашивают.

По предварительным данным следователей, в 2016 году подозреваемый, будучи ключевым акционером предприятия «Томское пиво», нарушил закон, используя свои полномочия. Он поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести в систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво». При этом требовалось подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления некоего предпринимателя об изменении территориальной зоны.

В январе следующего года Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанной земли, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено. Таким образом, бизнесмену был нанесен значительный ущерб, и он не мог распоряжаться участком по назначению, то есть строить жилые многоэтажки.

В СК добавили, что по месту жительства мэра, в администрации города и в «Томском пиве» проходят обыски.

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