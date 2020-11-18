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Суд отстранил Ивана Кляйна от должности мэра Томска
Мэр Томска Иван Кляйн отстранен от своей должности на время следствия по делу о превышении чиновником полномочий. Соответствующее решение принял суд, передает ТАСС.
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