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Суд отстранил Ивана Кляйна от должности мэра Томска
Иван Кляйн задержан силовыми структурами / Фото: youtube.com

Суд отстранил Ивана Кляйна от должности мэра Томска

Ростислав Зубков

Закон

Мэр Томска Иван Кляйн отстранен от своей должности на время следствия по делу о превышении чиновником полномочий. Соответствующее решение принял суд, передает ТАСС.

(новость дополняется)

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