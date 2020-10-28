Замглавы омского минздрава отстранили от должности после инцидента со скорыми

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Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Маслова временно отстранена от должности. Соответствующее решение принял глава региона Александр Бурков.

— До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи, — указано в сообщении омского правительства.

Речь идет о проверке, которую губернатор поручил провести после инцидента с двумя машинами скорой помощи. Ночью 27 октября они привезли тяжелых пациентов, в том числе зараженных коронавирусом, к зданию областного минздрава, а не в стационар, поскольку в нем не хватило места. В итоге больных десять часов не могли госпитализировать.

К настоящему моменту проблему решили, однако по факту случившегося проведут расследование. На инцидент обратил внимание и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Результаты проверки должны представить главе Омской области Буркову не позднее 5 ноября.

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