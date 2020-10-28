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Замглавы омского минздрава отстранили от должности после инцидента со скорыми
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Замглавы омского минздрава отстранили от должности после инцидента со скорыми

Ростислав Зубков

Общество

Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Маслова временно отстранена от должности. Соответствующее решение принял глава региона Александр Бурков.

— До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи, — указано в сообщении омского правительства.

Речь идет о проверке, которую губернатор поручил провести после инцидента с двумя машинами скорой помощи. Ночью 27 октября они привезли тяжелых пациентов, в том числе зараженных коронавирусом, к зданию областного минздрава, а не в стационар, поскольку в нем не хватило места. В итоге больных десять часов не могли госпитализировать.

К настоящему моменту проблему решили, однако по факту случившегося проведут расследование. На инцидент обратил внимание и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Результаты проверки должны представить главе Омской области Буркову не позднее 5 ноября.

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