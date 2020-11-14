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Мэр Томска, обвиняемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу
Фото: admin.tomsk.ru / официальный портал МО «Город Томск»

Мэр Томска, обвиняемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу

Юлия Ямпольская

Происшествия

Мэра Томска Ивана Кляйна, которого обвиняли в превышении должностных обязанностей, заключили под стражу. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

Уточняется, что виновным он себя не считает.

— По ходатайству следователя суд Томска избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее СК подтвердил информацию о задержании градоначальника. К нему пришли силовики в момент, когда он проводил рабочее совещание в кабинете. В связи с произошедшим обязанности мэра временно взял на себя его первый заместитель Михаил Ратнер.

В СК уточнили, что Кляйну вменяют превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления (статья 286 УК РФ).

О задержании Ивана Кляйна стало известно утром 13 ноября. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в 2016 году Кляйн помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу «Томское пиво», которым владеет семейство мэра. По этому факту в отношении градоначальника заведено уголовное дело.

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