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Названа опасность неправильного использования антисептиков для рук
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Названа опасность неправильного использования антисептиков для рук

Вероника Кузьминова

Здоровье

Антисептики не стоит наносить на руки после того, как их помыли с мылом. Об этом заявила заместитель главного врача по эпидемиологической работе НИИ Нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, доктор медицинских наук Ольга Ершова.

По ее словам, из-за неправильного использования антисептика люди могут повредить липидный слой кожи. Особенно это касается врачей, которые иногда обрабатывают руки по 50 раз в сутки. Ершова объяснила, что при одновременном использовании мыла с водой и антисептика происходит агрессивное воздействие на липидный слой и его вымывание.

О таких процессах может говорить жжение, которое появляется после нанесения антибактериального средства. В таких случаях многие полностью отказываются от антисептиков и используют только мыло с водой. Ершова уверена, это не решает проблему, ведь липидный слой все равно вымывается.

Медик советует разделять две процедуры обработки рук и обращать внимание на состав антисептика — в нем должны быть увлажняющие средства, передает «Российская газета».

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мытье рукздоровьеантисептик
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