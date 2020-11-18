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Двадцать четыре дома по реновации строятся на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Двадцать четыре дома по реновации строятся на юго-востоке Москвы

Виктория Родимкина

Город

На юго-востоке Москвы ведется строительство 24 жилых домов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 18 ноября.

По его словам, на юго-востоке столицы в программу реновации включено 514 жилых домов, общая площадь которых составляет 1,78 миллиона квадратных метров.

— Сейчас в округе идет строительство 24 домов по реновации, в проектировании — еще 13, — сказал Рафик Загрутдинов.

В пресс-службе Комплекса градостроительной политики Москвы уточнили, что за время реализации программы реновации на юго-востоке города ввели в эксплуатацию шесть жилых домов.

Глава департамента отметил, что для жителей создадут качественную городскую среду: территорию около домов благоустроят, во дворах организуют места для отдыха, детские и спортивные площадки.

В Москве уже ввели в эксплуатацию 75 домов по реновации, большую часть из них уже передали под заселение.

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жилье в МосквереновацияРафик Загрутдинов
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