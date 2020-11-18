«Деревья, а не цветы»: Кожевникова похвасталась гигантским букетом от мужа

Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Российская актриса Мария Кожевникова удивила своих подписчиков в Instagram-аккаунте букетом огромных алых роз, которые на полголовы выше самой звезды. Артистка призналась, что отправителем необычного подарка стал ее муж.

— Кто интересовался главными цветами от мужа... В общем, мне есть куда еще расти и качать руки! Намек понят. Ухаживать только за такими розами сложно, — написала Кожевникова в подписи под фотографией.

Подписчики вслед за звездой удивились величине цветов: «Вот это розы!»; «О-го-го, какие розы!»; «Деревья, а не цветы»; «Браво мужу и тебе, Мария».

Напомним, что российская актриса Мария Кожевникова получила известность после роли Аллочки в комедийном сериале «Универ».

Читайте также: «Перестаньте думать о бабле»: Витас ответил на призывы Меладзе бойкотировать новогодние шоу