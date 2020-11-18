«Перестаньте думать о бабле»: Витас ответил на призывы Меладзе бойкотировать новогодние шоу

Фото:«Вечерняя Москва»

Российский певец Виталий Грачев, получивший известность под псевдонимом Витас, в своем Instagram-аккаунте оценил призыв своего коллеги Валерия Меладзе бойкотировать новогодние шоу.

— По поводу новогодних огоньков. Люди вас любят, ждут, не лишайте их возможности насладиться вашим творчеством! Перестаньте думать о бабле, продадите носки и рассчитаетесь за коммуналку, — поиздевался Витас над своими коллегами по шоу-бизнесу.

Кроме того, Грачев посоветовал товарищам по цеху прекратить ныть и делать вид, что звезды сводят концы с концами и, мол, умирают от голода в связи с ограничениями, распространившимися на грядущие корпоративы.

Напоминаем, что пандемия инфекции COVID-19 сказалась на заработках многих исполнителей и деятелей искусства. В их число попали Валерий Меладзе и продюсер Иосиф Пригожин, призвавшие не участвовать своих коллег в съемках новогодних шоу.

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