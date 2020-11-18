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Критик Соседов оценил желание певца Сташевского давать интервью за деньги
Фото: sosedov.tv

Критик Соседов оценил желание певца Сташевского давать интервью за деньги

Вероника Кузьминова

Звезды

Артист сам вправе решать, брать ли ему с издания деньги за интервью или нет. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя ситуацию с певцом Владом Сташевским.

Ранее жена и директор российского эстрадного певца Влада Сташевского Ирина Мигуля заявила, что артист дает интервью только за деньги.

По словам Соседова, в этой ситуации именно Сташевский решает, на каких условиях проводить интервью, так как более заинтересованное лицо в этом процессе — это издание.

— Может быть, ему нужны деньги, есть много разных ситуаций. С другой стороны, ему сейчас интервью не особенно и нужно. Оно нужно вам! Сташевскому интервью были нужны, когда он только раскручивался. Но все эти интервью организовывал не он, а его продюсер Юрий Айзеншпис. Так что Влад вправе решать, просить ли сумму, а вы вправе отказать ему или заплатить, — цитирует Соседова ФАН.

Он уточнил, что платные интервью считаются нормальной практикой. Соседов тоже к ней прибегает.

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