Госдума приняла закон о возможности уголовного преследования иноагентов

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Иностранные агенты, не устранившие нарушения после привлечения к административной ответственности, могут подвергнуться уголовному преследованию. Об этом говорится в проекте закона, внесенном в Госдуму в среду, 18 ноября.

— Вводится административная ответственность за нарушение порядка деятельности иноагентов (физлиц и незарегистрированных общественных объединений), за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовная ответственность за неисполнение иноагентом установленных законом требований после привлечения к административной ответственности, — приводит РИА Новости выдержку из документа.

Ранее ГД было предложено рассмотреть инициативу, которая предлагает приравнять физлиц и незарегистрированные НКО к иноагентам за осуществление политической деятельности, спонсируемой из-за границы.

В Совете Федерации допускали принятие законопроектов, противодействующих вмешательству в дела РФ из-за рубежа, до конца 2020 года.

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