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Более 20 школ и детских садов построят за три года в Новой Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 20 школ и детских садов построят за три года в Новой Москве

Кирилл Николаев

Город

За три года в Новой Москве построят 15 новых школ и десять детских садов. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, объекты будут построены за счет средств городского бюджета. Школы рассчитаны на более чем десять тысяч мест, а детские сады — на более чем три тысячи мест.

Бочкарев добавил, что до конца года в ТиНАО будут введены в эксплуатацию две школы на 1850 мест и семь детских садов на 1610 мест. С начала 2020 года на территории Новой Москвы уже открыты пять детских садов и одна школа, сообщает Интерфакс.

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