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Более 700 социальных объектов появятся в Москве по программе реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 700 социальных объектов появятся в Москве по программе реновации

Виктория Родимкина

Город

В столице в рамках программы реновации планируется построить более 700 социальных объектов. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в среду, 18 ноября.

— Ключевой объем социальной инфраструктуры будет реализован на втором и третьем этапах переселения по реновации, — сказал глава департамента.

Он уточнил, что в каждом квартале, который будет создан по реновации, будут возведены школы, детские сады, спортивные объекты и объекты культуры и здравоохранения. Также в рамках программы будут созданы дополнительные рабочие места, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.

Программа реновации в столице реализуется с августа 2017 года. За это время в городе уже были введены в эксплуатацию 75 жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Москве на докупку дополнительных площадей по программе реновации уже поступило более 700 обращений.

Читайте также: Двадцать четыре дома по реновации строятся на юго-востоке Москвы

социальные объектыреновацияСергей Левкин
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