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«Тройку» назвали самой умной транспортной картой мира
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

«Тройку» назвали самой умной транспортной картой мира

Кирилл Николаев

Город

Московская карта «Тройка» стала лауреатом международной премии Transport Ticketing Global. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной сети Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, «Тройка» признана самой умной транспортной картой в мире.

— Для нас это итог нашей транспортной работы с того момента, как в 2013 году она была запущена, — цитирует Ликсутова РИА Новости.

Он добавил, что за победу в этой номинации также боролись крупнейшая британская транспортная компания Arriva, немецкие железные дороги Deutsche Bahn и оператор железнодорожного транспорта Манчестера.

Ранее стало известно, что жители столицы смогут пользоваться персонализированной картой «Тройка» благодаря модернизации приложения «Метро Москвы». Теперь у горожан появилась возможность привязать в новом личном кабинете карту и в случае ее потери перевести все средства на новую.

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Максим Ликсутовкарта «Тройка»Москва
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