Сергей Собянин подвел итоги двухнедельной программы «Время ранних»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Каждый день скидкой на проезд во внепиковое время на фиолетовой и розовой ветках столичного метро пользуются порядка 85 тысяч человек. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, благодаря эксперименту число пассажиров в часы пик в транспорте уменьшилось. Например, на станциях «Тушинская», «Кузьминки» и «Лухмановская» оно снизилось примерно на четыре процента.

— Подводим промежуточные итоги эксперимента #мосметро «Время ранних». В начале ноября мы вдвое снизили тариф для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в непиковое время по будням до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Скидкой ежедневно пользуется около 85 тысяч человек, — написал глава города.

Он отметил, что не стоит забывать, что утром по будням на двух линиях столичного метро действует особый тариф.

— Обращаюсь к работодателям: по возможности создайте сотрудникам такие условия, чтобы они могли приезжать на работу чуть раньше или, наоборот, позже. Так мы немного разгрузим метро и сохраним дистанцию между пассажирами, — добавил Собянин.

Эксперимент был запущен 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Пассажиры, которые зашли на станции этих веток с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15, платили за проезд до 50 процентов меньше обычного. Скидка на проезд введена для более комфортного проезда пассажиров. Этот эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

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