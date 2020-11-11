Скидку на проезд в метро Москвы получили полмиллиона пассажиров

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 500 тысяч пассажиров получили скидку на проезд на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы в среду, 11 ноября.

— Больше 500 тысяч пассажиров воспользовались скидкой в метро во «Время ранних», — говорится в Telegram-канале Дептранса.

Эксперимент был запущен с 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Пассажиры, которые зашли на станции этих веток с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15, платили за проезд до 50 процентов меньше обычного. Скидка на проезд введена для более комфортного проезда пассажиров. Этот эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

Эксперимент со скидками на проезд в московском метро проводят впервые в России, поэтому важно узнать его результаты. Такое мнение высказал заместитель директора научно-образовательного центра «Цифровые высокоскоростные транспортные системы» Российского университета транспорта (РУТ) Александр Чекмарев. Он уверен, что в эксперимент также нужно вовлечь другие виды транспорта, в том числе Московские центральные диаметры (МЦД) и Московское центральное кольцо (МЦК).

Читайте также: Дептранс подвел предварительные итоги первой недели проекта «Время ранних»