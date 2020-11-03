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Эксперт объяснил, как скидки в московском метро повлияют на пассажиров
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Эксперт объяснил, как скидки в московском метро повлияют на пассажиров

Вероника Кузьминова

Транспорт

Эксперимент со скидками на проезд в московском метро проводят впервые в России, поэтому важно узнать его результаты. Об этом заявил заместитель директора научно-образовательного центра «Цифровые высокоскоростные транспортные системы» Российского университета транспорта (РУТ) Александр Чекмарев.

Он уверен, что в эксперимент также нужно вовлечь другие виды транспорта, в том числе Московские центральные диаметры (МЦД) и Московское центральное кольцо (МЦК).

— В этом случае эффект будет комплексным и максимальным, — цитирует Чекмарева пресс-служба РУТ.

По словам эксперта, у идеи со скидками в метро есть потенциал уменьшить нагрузку на транспорт в часы пик.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 2 ноября, в московском метро стартовал эксперимент по снижению тарифов. Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий могут получить скидку на проезд.

Читайте также: Почти 80 тысяч москвичей воспользовались скидками на утренний проезд в метро

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